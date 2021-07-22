 DeaconsIllustrated - Wake Forest football Audio, Notes and Quotes from ACC Kickoff
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Wake Forest football Audio, Notes and Quotes from ACC Kickoff

Kelly Quinlan • DeaconsIllustrated
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CHARLOTTE- Wake Forest got the spotlight treatment at the annual ACC Kickoff on Thursday and Deacons Illustrated was there to take in all the action. Here are some highlights of what head coach Dave Clawson and his players spoke about in the breakout sessions with the media and audio interviews with all four.

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