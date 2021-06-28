Ohio LB Bebie commits to Wake Forest

Wake Forest picked up a key defensive commitment for the 2022 class on Monday morning from Rocky River (Ohio) linebacker Tommy Bebie. The talented linebacker made the call the Deacs staff were waiting for a key position in the small 2022 class for Wake Forest.
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